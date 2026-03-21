À Téhéran, des habitants arpentaient vendredi un bazar pour effectuer leurs achats de Norouz, le Nouvel an persan, une fête assombrie cette année par la guerre déclenchée il y a trois semaines par Israël et les États-Unis.
Les Iraniens célèbrent Norouz, le Nouvel an persan, assombri par la guerre
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