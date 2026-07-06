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Les incontournables du Festival d’Avignon 2026

information fournie par France 24 06/07/2026 à 15:01

Une majorité de femmes à la mise en scène des spectacles du "IN", la langue coréenne à l’honneur, des créations monumentales… La 80e édition du Festival d’Avignon marque un tournant ! Dans cette émission spéciale, nous vous emmenons au cœur de l'un des plus grands rendez-vous du spectacle vivant. Nous recevrons notamment le codirecteur du Festival, Raymond Yana. Focus aussi sur la fête du festival "OFF" pour sa 60e édition.

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