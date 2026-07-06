Une majorité de femmes à la mise en scène des spectacles du "IN", la langue coréenne à l’honneur, des créations monumentales… La 80e édition du Festival d’Avignon marque un tournant ! Dans cette émission spéciale, nous vous emmenons au cœur de l'un des plus grands rendez-vous du spectacle vivant. Nous recevrons notamment le codirecteur du Festival, Raymond Yana. Focus aussi sur la fête du festival "OFF" pour sa 60e édition.
Les incontournables du Festival d’Avignon 2026
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