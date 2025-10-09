Dans le Svalbard, cette région de l’Arctique dominée par la cryosphère, les glaciers fondent encore plus vite que ce que les scientifiques avaient projeté. L'archipel situé entre le nord de la Norvège et le Pôle nord se réchauffe 6 à 7 fois plus vite que la moyenne mondiale. C’est ici que le réalisateur Pierre Dugowson a suivi la glaciologue Heidi Sevestre et d'autres scientifiques, dans un documentaire saisissant.
Les Glaciers d'Arctique attaqués de toutes parts par le changement climatique
