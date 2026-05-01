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Les Etats-Unis sanctionnent l'ancien président congolais Joseph Kabila

information fournie par France 24 01/05/2026 à 23:47

Après avoir sanctionné l’armée rwandaise en raison de son soutien aux rebelles de l’AFC/M23, Washington frappe l’ancien président de la République Démocratique du Congo, Joseph Kabila, qui a dirigé le pays de 2001 à 2019. Il est accusé de « semer l’instabilité » dans son pays.

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