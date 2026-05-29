Le vice-président américain JD Vance a affirmé jeudi que les Etats-Unis et l'Iran avaient fait "beaucoup de progrès" alors que les deux parties poursuivent de laborieuses négociations indirectes pour mettre durablement fin à la guerre qui a éclaté fin février.
Les Etats-Unis et l'Iran ont fait "beaucoup de progrès" vers un accord, selon Vance
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