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Les Etats-Unis aident à restaurer le château natal de La Fayette en Haute-Loire

information fournie par AFP Video 07/09/2026 à 16:19

Une partie de la restauration et de la conservation du château natal de La Fayette sera financée par les Etats-Unis à travers une subvention de l'Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP), programme du département d'Etat qui finance des projets de préservation du patrimoine culturel à l'étranger.

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