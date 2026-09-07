Une partie de la restauration et de la conservation du château natal de La Fayette sera financée par les Etats-Unis à travers une subvention de l'Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP), programme du département d'Etat qui finance des projets de préservation du patrimoine culturel à l'étranger.
Les Etats-Unis aident à restaurer le château natal de La Fayette en Haute-Loire
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