Les essais nucléaires "ne doivent jamais être permis" (porte-parole de l'ONU)

information fournie par AFP Video 31/10/2025 à 11:47

Les essais nucléaires "ne doivent jamais être permis, sous aucune circonstance", a déclaré jeudi un porte-parole de l'ONU après l'annonce par Donald Trump de la reprise par les Etats-Unis d'essais d'armes nucléaires.

