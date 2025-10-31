Les essais nucléaires "ne doivent jamais être permis" (porte-parole de l'ONU)

Les essais nucléaires "ne doivent jamais être permis, sous aucune circonstance", a déclaré jeudi un porte-parole de l'ONU après l'annonce par Donald Trump de la reprise par les Etats-Unis d'essais d'armes nucléaires.
