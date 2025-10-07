Les Ecologistes et LFI ont appelé mardi toute la gauche à "agir ensemble" pour porter un "programme de rupture au pouvoir", à la sortie d'une réunion qui les rassemblait, mais sans le Parti socialiste.
Les Écologistes et LFI appellent toute la gauche à "agir ensemble"
