Les derniers chasseurs-cueilleurs de Thaïlande revendiquent leur droit aux terres

information fournie par AFP Video 24/11/2025 à 16:30

En voie de sédentarisation, les Maniqs réclament que leur droit de propriété soit reconnu sur les territoires qu'ils occupent depuis des générations mais qui sont à présent régis par les lois de protection de la nature.

Environnement
