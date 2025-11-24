Les députés européens observent une minute de silence en mémoire de Mehdi Kessaci

Les députés européens observent une minute de silence à la mémoire de Mehdi Kessaci, 20 ans, tué quelques jours plus tôt à Marseille. Le jeune homme est le frère d'Amine Kessaci, militant écologiste et anti-drogue âgé de 22 ans. Ce meurtre pourrait être lié au narcobanditisme. IMAGES
