Malgré une accalmie sur le front des pluies, les crues exceptionnelles se poursuivaient samedi dans l'Ouest et vont encore durer plusieurs jours, se propageant peu à peu sur l'aval des cours d'eau placés en alerte maximale.
Les crues se poursuivent dans l'Ouest, même sans pluie
