En Hongrie, les maires ont le droit de "sélectionner" les habitants de leur ville grâce à une loi adoptée l'été dernier. Dans la petite ville de Pilis, où le maire applique ce tri, un ancien habitant dénonce ce processus comme une pratique discriminatoire, notamment à l'encontre de la communauté Tsigane. Reportage de nos confrères de France Télévisions, Luc Lacroix et Chloé Cormery.
En Hongrie, certains maires bannissent les résidents "indésirables"
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