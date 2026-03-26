Addiction aux réseaux sociaux : Meta et Google "rattrapés par leurs négligences"

information fournie par France 24 • 26/03/2026 à 10:28

À la Une de la presse ce jeudi 26 mars : les réactions au jugement contre Meta et Google suite à leur condamnation aux Etats-Unis, les commémorations de la libération de la ville de Khartoum au Soudan, les hommages du monde de la téléréalité suite à la mort de Loana, une bataille entre le magazine Vogue et sa version parodique pour chiens Dogue, et les photos gagnantes du prix de la photo animalière 2026.