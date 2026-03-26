À la Une de la presse ce jeudi 26 mars : les réactions au jugement contre Meta et Google suite à leur condamnation aux Etats-Unis, les commémorations de la libération de la ville de Khartoum au Soudan, les hommages du monde de la téléréalité suite à la mort de Loana, une bataille entre le magazine Vogue et sa version parodique pour chiens Dogue, et les photos gagnantes du prix de la photo animalière 2026.
Addiction aux réseaux sociaux : Meta et Google "rattrapés par leurs négligences"
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