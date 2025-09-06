La France a lancé sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026 en battant l'Ukraine (2-0) à Wroclaw en Pologne, vendredi soir. Après un but de Michael Olise en début de match, Kylian Mbappé a doublé la mise avec son 51e but en Bleu, égalant Thierry Henry à la deuxième place du classement historique des buteurs de l'équipe de France.
Les Bleus débutent les éliminatoires pour la Coupe du Monde en battant l'Ukraine
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro