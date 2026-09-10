En République démocratique du Congo, l’épidémie d’Ebola a déjà fait 3 310 morts sur 6 843 cas recensés. Pour tenter d’endiguer la progression du virus, le gouvernement a lancé, il y a quinze jours, une campagne de vaccination. Les autorités espèrent désormais l’élargir et obtenir jusqu’à 500 000 doses de vaccin.
Les autorités congolaises comptent sur le vaccin Everbo pour tenter d'endiguer l'épidémie
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