Derrière le fracas des bombes, que nous disent les artistes, les intellectuels et les acteurs de la culture iranienne face au drame qui se joue dans leur pays ? Nina Masson et Yong Chim sont allés à la rencontre de trois artistes en exil : une réalisatrice, une autrice et une artiste-plasticienne.
Les artistes iraniens en exil face à la guerre
