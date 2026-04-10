Les élections législatives en Hongrie ce weekend devraient avoir des répercussions bien au-delà de ce petit pays européen de 10 millions d’habitants. Depuis l’accession au pouvoir du Premier ministre Viktor Orban en 2010, ses mesures illibérales ont fait de la Hongrie le seul pays membre de l’Union européenne considéré comme "partiellement libre" par l’ONG Freedom House.
Législatives en Hongrie : Orban sous pression
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