 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Législatives au Népal : six mois après la révolution, la Gen Z veut faire entendre sa voix

information fournie par France 24 05/03/2026 à 11:17

Au Népal, 18 millions d’électeurs sont appelés aux urnes ce jeudi pour des élections législatives hors normes. Plus de 120 partis sont en lice, dont plus d’un tiers ont été créés après le soulèvement de septembre 2025, qui a renversé le gouvernement, portés en grande partie par la génération Z. Parmi leurs revendications : la fin de la corruption, du népotisme et surtout la création d'emplois. Chaque jour, près de 2 000 jeunes Népalais quittent le pays enclavé dans l'Himalaya pour trouver du travail à l'étranger.

Elections legislatives

Vidéos les + vues

1

Affaire Elisa Pilarski: Christophe Ellul défend son chien Curtis, "jamais" agressif "avant le drame"

information fournie par AFP 03 mars
4
2

Top 5 IA du 04/03/2026

information fournie par Libertify 05:00
3

La Bourse de Paris termine sur un rebond après deux séances de lourdes pertes

information fournie par AFP 04 mars
4

Ecole de Minab : un cliché des tombes suscite des infox

information fournie par France 24 04 mars
5

Attaque du Mémorial berlinois de l'Holocauste: un jeune Syrien condamné à 13 ans de prison

information fournie par AFP 10:44
1
6

Liban : les suites des frappes israéliennes nocturnes sur le sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 08:05
7

Visite d'un ministre américain au Venezuela, annonciatrice d'une coopération "illimitée"

information fournie par AFP 07:56
8

Prix du pétrole : Bercy veut surveiller les distributeurs

information fournie par France 24 09:42
1
1

Discussions Kiev-Washington à Genève, Moscou dit n'avoir "aucune échéance" pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP 26 févr.
5
2

L'Iran salue de "bons progrès", nouveaux pourparlers avec Washington "dans moins d'une semaine"

information fournie par AFP 27 févr.
11
3

France : une Iranienne condamnée à un an ferme, le sort de deux Français en suspens

information fournie par AFP 26 févr.
1
4

Sous la menace d'une frappe américaine, l'Iran dit vouloir un accord "rapide"

information fournie par AFP 20 févr.
5
5

"Nous avons préservé l'Ukraine": Zelensky assure que Poutine "n'a pas atteint ses objectifs"

information fournie par AFP 24 févr.
7
6

Trump accuse l'Iran d'être une menace pour les Etats-Unis avec ses missiles

information fournie par AFP Video 25 févr.
7

Taxés par Trump de "sinistres ambitions nucléaires", les Iraniens à Genève pour les pourparlers

information fournie par AFP 25 févr.
19
8

Croissance de 4,5% en Argentine : mirage ou pari réussi pour Javier Milei ?

information fournie par Ecorama 26 févr.
1
1

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
2

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1
3

Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"

information fournie par Ecorama 10 févr.
6
4

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
5

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
6

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
7

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
8

La cardiologie en pleine renaissance : Trois axes d'innovation clés

information fournie par Goldman Sachs 13 févr.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank