Au Népal, 18 millions d’électeurs sont appelés aux urnes ce jeudi pour des élections législatives hors normes. Plus de 120 partis sont en lice, dont plus d’un tiers ont été créés après le soulèvement de septembre 2025, qui a renversé le gouvernement, portés en grande partie par la génération Z. Parmi leurs revendications : la fin de la corruption, du népotisme et surtout la création d'emplois. Chaque jour, près de 2 000 jeunes Népalais quittent le pays enclavé dans l'Himalaya pour trouver du travail à l'étranger.
Législatives au Népal : six mois après la révolution, la Gen Z veut faire entendre sa voix
