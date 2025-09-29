 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Législative à Paris: Barnier (LR) annonce sa victoire avec "plus de 62%" des voix

information fournie par AFP Video 29/09/2025 à 08:09

"Mes premiers mots sont évidemment pour remercier de tout coeur les habitantes et les habitants de la deuxième circonscription de Paris qui nous ont apporté leur voix et leur confiance à hauteur de plus de 62% des suffrages exprimés", déclare Michel Barnier en annonçant sa victoire.

