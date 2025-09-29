"Mes premiers mots sont évidemment pour remercier de tout coeur les habitantes et les habitants de la deuxième circonscription de Paris qui nous ont apporté leur voix et leur confiance à hauteur de plus de 62% des suffrages exprimés", déclare Michel Barnier en annonçant sa victoire.
Législative à Paris: Barnier (LR) annonce sa victoire avec "plus de 62%" des voix
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro