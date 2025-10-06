"En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre", déclare Sébastien Lecornu après avoir déposé sa démission au président de la République.
Lecornu: "Les conditions n'étaient plus remplies" pour rester Premier ministre
