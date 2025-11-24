"Nous devons, dans le cadre budgétaire global, garder une cible de déficit à moins de 5% du PIB. C'est une priorité absolue", affirme le Premier ministre Sébastien Lecornu lors d'une allocution, alors que le Sénat examine cette semaine les budgets de l'Etat et de la Sécurité sociale. SONORE
Lecornu: "Garder une cible de déficit à moins de 5% du PIB" reste "une priorité absolue"
