Lecornu: "Garder une cible de déficit à moins de 5% du PIB" reste "une priorité absolue"

information fournie par AFP Video 24/11/2025 à 13:24

"Nous devons, dans le cadre budgétaire global, garder une cible de déficit à moins de 5% du PIB. C'est une priorité absolue", affirme le Premier ministre Sébastien Lecornu lors d'une allocution, alors que le Sénat examine cette semaine les budgets de l'Etat et de la Sécurité sociale. SONORE

Budget France
Crise de gouvernement
  • 13:48

    Tant qu'ils ne tailleront pas dans les ministères inutiles (celui de la Culture qui subventionne les médias menteurs, par ex. et les pseudo artistes, décadents), les Comités Théodule, les Commissions, les Agences de l'Etat, les Observatoires de ceci et de cela et toutes les aides (aide à l'Ukraine : 38 milliards) inconsidérées, la transition énergétique, etc. il ne se passera rien de notoire et notre ruine s'accroîtra an conséquence.

