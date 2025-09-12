L'ancienne cheffe de la Cour suprême du Népal, Sushila Karfi, 73 ans, a été nommée à la tête d'un gouvernement provisoire pour succéder au Premier ministre KP Sharma Oli. Cette nomination intervient après des émeutes anti-gouvernementales, qui ont fait au moins 51 morts cette semaine. Retour sur ces troubles inédits depuis l'abolition de la monarchie en 2008.
Une semaine de troubles inédits au Népal
