Dans les rues de Rio de Janeiro, une découpe en carton représentant l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro attire les objectifs parmi ceux célébrant sa condamnation.
Dans les rues de Rio, une effigie de l'ex-président déchu Bolsonaro devient un spot photo
