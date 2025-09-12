Un tableau du célèbre peintre Pierre Paul Rubens (1577-1640), que l'on pensait disparu depuis 1613, a été retrouvé à Paris dans un hôtel particulier. "Une découverte inouïe", pour le commissaire-priseur qui l'a trouvé lors d'un simple inventaire.
Un tableau de Rubens, disparu depuis plus de quatre siècles, découvert à Paris
