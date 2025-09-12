"Trois interpellations ont déjà eu lieu et des moyens très importants sont mis pour retrouver les deux personnes qui manquent", déclare Gérald Darmanin, ministre de la Justice démissionnaire, au lendemain du passage à tabac d'un policier, précisant que "les trois personnes interpellées sont des mineurs". SONORE
Agression d'un policier à Tourcoing: trois mineurs interpellés (Darmanin)
