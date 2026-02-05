L'émissaire de Donald Trump à Minneapolis a annoncé mercredi le retrait immédiat de 700 policiers de l'immigration, après des semaines de tensions dans cette ville marquée par la mort de deux manifestants.
Minneapolis: retrait de 700 policiers de l'immigration
