"C'est une blessure immense qui nous a été infligée. Je la vis profondément, en tant que présidente-directrice du musée du Louvre, en tant que conservatrice générale du patrimoine, en tant que citoyenne", déclare mercredi Laurence des Cars.
Le vol du Louvre est "une blessure immense" pour la patronne du musée
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro