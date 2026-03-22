La guerre civile soudanaise déborde t'elle chez le voisin tchadien ? Mercredi 18 mars, une frappe de drone a fait au moins 19 morts dans la ville tchadienne de Tiné. De leurs côtés, les deux belligérants soudanais nient être à l'origine du bombardement. Gassim Chérif Mahamat, Ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement était l’invité du journal de l’Afrique.
Le Tchad va "répondre (au Soudan) graduellement en fonction de la menace" Gassim Chérif Mahamat
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