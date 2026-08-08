 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les autorités congolaises remettent 15 prisonniers aux rebelles de l’AFC/M23

information fournie par France 24 08/08/2026 à 22:15

En RD Congo, c’est un premier geste de confiance longtemps attendu dans les processus de paix. Les autorités congolaises ont rendu 15 prisonniers aux rebelles de l’AFC/M23. Cette opération, facilitée par le Comité international de la Croix-Rouge, constitue le premier transfert concret de détenus depuis la signature du mécanisme de Doha, il y a près d'un an.

Vidéos les + vues

1

Colombie: le président de la Espriella promet de combattre "sans répit" le narcotrafic

information fournie par AFP 08 août
2

Le président ukrainien est accueilli par son homologue serbe au palais présidentiel

information fournie par AFP Video 08 août
3

Le président Zelensky arrive au palais présidentiel de Serbie pour sa première visite

information fournie par AFP Video 08 août
4

Abelardo de la Espriella investi président de la Colombie

information fournie par AFP Video 08 août
5

Au Porge, une soirée de solidarité avec les commerçants

information fournie par AFP Video 08 août
6

Les délégations serbe et ukrainienne signent un protocole d’accord en Serbie

information fournie par AFP Video 08 août
7

Zelensky avertit que l'hiver sera difficile pour l'Ukraine, 4 morts dans des frappes dans la région de Kiev

information fournie par AFP 08 août
9
8

L'Ukraine n'a "quasiment aucune centrale thermique intacte", dit Zelensky

information fournie par AFP Video 08 août
2
1

Mali : Human Rights Watch met en cause Africa Corps

information fournie par France 24 04 août
2

Profits des compagnies pétrolières: "Des montants obscènes?"

information fournie par France 24 05 août
3

Ligue des champions : Lyon en mauvaise posture au 3e tour préliminaire

information fournie par France 24 05 août
4

Arrivée d'un suspect au tribunal après la découverte du corps d'une femme à Athènes

information fournie par AFP Video 05 août
1
5

Ceuta: pour les ministres européens, Shengen n'est pas "le problème" (Nuñez)

information fournie par AFP Video 04 août
3
6

Former les "chirurgiens du futur" à l'utilisation de robots

information fournie par AFP 04 août
7

L'espace Schengen pas "compromis" pendant la crise migratoire à Ceuta, assure Madrid

information fournie par AFP Video 04 août
3
8

Cinq choses à savoir sur les éclipses solaires

information fournie par AFP 05 août
1

Top 5 IA du 10/07/2026

information fournie par Libertify 11 juil.
2

La guerre entre Iran et Etats-Unis continue, Ormuz quasi paralysé

information fournie par AFP 16 juil.
13
3

Les frappes s'intensifient au Moyen-Orient, Washington reprend son blocus des ports iraniens

information fournie par AFP 15 juil.
14
4

Top 5 IA du 15/07/2026

information fournie par Libertify 16 juil.
5

Des ossements retrouvés dans le Tarn, Jubillar reconnaît "un acte abominable"

information fournie par AFP 16 juil.
2
6

Ukraine: des frappes russes font au moins 17 morts dans la région de Kiev

information fournie par AFP 05 août
67
7

CAC 40 : pourquoi la Bourse de Paris bat des records malgré les crises

information fournie par France 24 05 août
8

Test réussi de la mégafusée Starship, le premier depuis l'entrée en Bourse de SpaceX

information fournie par AFP 25 juil.
13

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank