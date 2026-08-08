En RD Congo, c’est un premier geste de confiance longtemps attendu dans les processus de paix. Les autorités congolaises ont rendu 15 prisonniers aux rebelles de l’AFC/M23. Cette opération, facilitée par le Comité international de la Croix-Rouge, constitue le premier transfert concret de détenus depuis la signature du mécanisme de Doha, il y a près d'un an.
Les autorités congolaises remettent 15 prisonniers aux rebelles de l’AFC/M23
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