Le Sénégal a battu le Bénin (0-3) et se qualifie pour les 8èmes de finale de la CAN à la première place de son groupe devant la RD Congo.
Le Sénégal vainqueur et premier de son groupe
