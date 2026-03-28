L'équipe du Sénégal, qui affronte le Pérou en match amical au Stade de France samedi, compte présenter le trophée de la CAN à ses supporters malgré la perte de son titre. La Fédération sénégalaise de football a saisi le Tribunal arbitral du sport concernant la décision de la CAF d'attribuer la victoire finale du tournoi au Maroc sur tapis vert.
Le Sénégal prévoit de présenter le trophée de la CAN au Stade de France
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