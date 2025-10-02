Le Premier ministre britannique Keir Starmer annonce des renforts policiers pour assurer la sécurité des synagogues du pays, après l'attaque qui a fait quatre blessés devant l'une d'elles à Manchester. Keir Starmer s'exprime depuis Copenhague, où se déroule le sommet de la Communauté politique européenne, juste avant son départ anticipé, pour rentrer au Royaume-Uni et présider une réunion d'urgence.
Le Royaume-Uni renforce la sécurité des synagogues (Starmer)
