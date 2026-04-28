Le roi Charles III va s'adresser mardi 28 avril devant le Congrès, au deuxième jour de sa visite d'Etat aux Etats-Unis. Planifiée de longue date, cette première visite d'un souverain britannique aux Etats-Unis depuis deux décennies, qui marque le 250e anniversaire de l'indépendance américaine, tombe en plein conflit moyen-oriental. Bruno Daroux, notre chroniqueur international, nous livre son analyse et parle des enjeux de cette visite d'État.
Le roi Charles III reçu par Trump : les enjeux de la visite
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