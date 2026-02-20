 Aller au contenu principal
Le rêve brisé du peuple kurde ?

information fournie par France 24 20/02/2026 à 11:57

Les Kurdes se retrouvent face à un paradoxe : indispensables quand l'Occident a besoin d'alliés dans la région, abandonnés lorsque vient l’heure des choix politiques. L'accord signé fin janvier entre la Syrie et les Kurdes syriens a mis un coup d'arrêt au rêve d'un grand Kurdistan. La perte d’autonomie du Rojava a ravivé un sentiment d’insécurité. Reportage de Pauline Godart, Amar Al-Hameedawi et Dida Faridoon.

Proche orient
Syrie

