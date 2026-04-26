Le PSG n’est plus très loin d’un 12e titre de champion de France en 14 ans. Les champions d’Europe ont battu Angers 3-0 et comptent désormais six points d’avance en tête de la Ligue 1.
Le PSG s’envole vers le titre après sa large victoire à Angers
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