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Le PSG s’envole vers le titre après sa large victoire à Angers

information fournie par France 24 26/04/2026 à 13:34

Le PSG n’est plus très loin d’un 12e titre de champion de France en 14 ans. Les champions d’Europe ont battu Angers 3-0 et comptent désormais six points d’avance en tête de la Ligue 1.

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