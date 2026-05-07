Grâce à un match nul arraché mercredi sur sa pelouse du Bayern Munich, le PSG, qui possédait un but d'avance après la demi-finale aller, s'offre une deuxième finale consécutive de Ligue des Champions consécutive. "On a montré quel type d'équipe nous sommes", a déclaré l'entraîneur Luis Enrique, qui conserve son rêve de remporter un nouveau titre européen.
Le PSG en route vers le doublé en Ligue des Champions
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