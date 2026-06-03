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Le prodige Français Victor Wembanyama à quatre victoires d'un premier titre NBA

information fournie par France 24 03/06/2026 à 17:35

Victor Wembanyama jouera dans la nuit de mercredi à jeudi sa première finale NBA avec les San Antonio Spurs, à seulement 22 ans, face aux Knicks de New York. Après sept matchs d’anthologie, le prodige français a reçu ce dimanche le titre de meilleur joueur des finales de la Conférence Ouest. Un récit de Jules Boiteau.

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