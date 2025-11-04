"Le Renaudot roman 2025 est décerné à Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour "Je voulais vivre", paru chez Grasset, par six voix contre trois à Justine Lévy, et une voix à Feurat Alani", annonce Georges-Olivier Châteaureynaud, membre du jury.
Le prix Renaudot attribué à Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour "Je voulais vivre"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro