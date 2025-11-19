Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a déclaré que le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, tué en 2018 par des agents saoudiens, était une "énorme erreur".
Le prince héritier saoudien parle d'"énorme erreur" à propos de l'assassinat de Khashoggi
