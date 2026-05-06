Le président israélien Isaac Herzog est accueilli par son homologue panaméen José Raúl Mulino à Panama. Le chef d'État effectue une visite officielle visant à renforcer les relations bilatérales et régionales. IMAGES
Le président du Panama accueille son homologue israélien lors d'une visite officielle
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