Le secrétaire national du PCF et candidat à la présidentielle Fabien Roussel et le président du Medef Patrick Martin débattent à la Fête de l'Humanité au Plessis-Pâté (Essonne), quelques jours après l'officialisation de la candidature du patron des communistes à la présidentielle.
Le président du Medef et le chef du PCF débattent à la Fête de l'Humanité
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