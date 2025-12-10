 Aller au contenu principal
Le Premier ministre espagnol reçoit le président palestinien Mahmoud Abbas

10/12/2025

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez reçoit le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, qui a également rendu visite au roi Felipe VI lors de sa visite d'Etat en Espagne. IMAGES

Proche orient
