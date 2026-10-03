Images du préau du collège François Rabelais de Metz au lendemain de son incendie. L'incendie de deux véhicules devant l'établissement s'est propagé au préau vers 22h30 vendredi soir, causant des dégâts matériels, selon une source policière. Une enquête a été ouverte, a indiqué le procureur de la République, David Touvet. IMAGES
Le préau d'un collège incendié à Metz
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