Chaque année, près d’un milliard de tonnes de nourriture sont gaspillées, dont 60 % par les familles. Des solutions concrètes existent : au zoo de Beauval, des animaux sont nourris avec des fruits et légumes invendables ; à Bucamps, un poulailler communautaire réduit de 20 % les déchets alimentaires des habitants. Des initiatives comme "Too Good To Go" permettent par ailleurs de sauver plus de 100 millions de repas en France depuis 2016.
Un milliard de repas gaspillés chaque jour, des animaux et des applis à la rescousse
