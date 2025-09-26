 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un milliard de repas gaspillés chaque jour, des animaux et des applis à la rescousse

information fournie par France 24 26/09/2025 à 17:18

Chaque année, près d’un milliard de tonnes de nourriture sont gaspillées, dont 60 % par les familles. Des solutions concrètes existent : au zoo de Beauval, des animaux sont nourris avec des fruits et légumes invendables ; à Bucamps, un poulailler communautaire réduit de 20 % les déchets alimentaires des habitants. Des initiatives comme "Too Good To Go" permettent par ailleurs de sauver plus de 100 millions de repas en France depuis 2016.

Environnement

Vidéos les + vues

1

Pour le groupe de rap Kneecap, "le soutien à la Palestine a grandi"

information fournie par AFP Video 14 sept.
2

Deuxième jour de mobilisation agricole contre des importations jugées "déloyales"

information fournie par AFP 15:44
3
3

Top 5 IA du 25/09/2025

information fournie par Libertify 05:00
4

Des manifestants rassemblés à New York alors que Netanyahu s'exprime à l'ONU

information fournie par AFP Video 16:16
5

Dans le Far West des vidéos générées par IA, quelques réalisateurs sortent du lot

information fournie par France 24 16:19
6

Danemark: un nouvel aéroport fermé après une alerte aux drones

information fournie par AFP 09:15
14
7

"Pas en sécurité": les Danois face aux incursions de drones inconnus

information fournie par AFP Video 25 sept.
8

Les soutiens des Français détenus en Iran "prudents" sur une éventuelle libération

information fournie par AFP Video 09:56
1

Les USA ont frappé un nouveau bateau de "narcoterroristes" vénézuéliens (Trump)

information fournie par AFP Video 16 sept.
1
2

Pour le groupe de rap Kneecap, "le soutien à la Palestine a grandi"

information fournie par AFP Video 14 sept.
3

Près d'une centaine de mairies hissent le drapeau palestinien malgré l'opposition de la place Beauvau

information fournie par AFP 22 sept.
6
4

Vidéo d'une femme violentée par la police à Marseille: le parquet ouvre une enquête

information fournie par AFP 19 sept.
2
5

Le parquet vénézuélien réclame une enquête de l'ONU sur les bateaux détruits par les Etats-Unis

information fournie par AFP 20 sept.
3
6

Philippines: manifestation autour de projets anti-inondations "fantômes"

information fournie par AFP 21 sept.
1
7

Philippines: manifestation émaillée de violences autour de projets anti-inondations "fantômes"

information fournie par AFP 21 sept.
8

Des milliers de Philippins manifestent contre la corruption dans la gestion des inondations

information fournie par AFP Video 21 sept.
1
1

Guillaume Martinaud (président d'Orpi) : "La reprise du marché immobilier est menacée !"

information fournie par Ecorama 02 sept.
7
2

Xi et Poutine s'en prennent à l'Occident devant les grands d'Eurasie

information fournie par AFP 01 sept.
70
3

Point Marchés - Comment aborder la rentrée ?

information fournie par Sycomore AM 03 sept.
1
4

Voiture : des contraventions plus lourdes pour les plus riches en cas d’excès de vitesse ?

information fournie par Ecorama 04 sept.
17
5

Comment taxer les plus fortunés sans les faire fuir ?

information fournie par Ecorama 09 sept.
14
6

Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "J'aimerais que les politiques entendent cette colère citoyenne !"

information fournie par Ecorama 09 sept.
7

Point Marchés - Perspectives de rentrée

information fournie par Amundi 09 sept.
8

Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?

information fournie par Boursorama 10 sept.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank