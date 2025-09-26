 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
"Wu-Tang Experience", le film : les coulisses du groupe de hip-hop de légende

information fournie par France 24 26/09/2025 à 17:41

Au programme de ce numéro : immersion dans l’univers unique du Wu-Tang Clan avec un documentaire événement et une rencontre exclusive avec RZA. Focus aussi sur la Biennale Photoclimat, qui sensibilise au réchauffement climatique à travers la photographie. Et enfin, le grand retour de Luffy avec la sortie du 110e tome du manga culte "One Piece".

L'offre BoursoBank