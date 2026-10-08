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Le point semestriel de la SCPI Sofidynamic

information fournie par Boursorama 08/10/2026 à 09:59

Dans ce numéro de BoursoFocus, Nicolas Van Den Hende, Directeur de la Distribution France chez Tikehau IM, revient sur les performances de la SCPI Sofidynamic au premier semestre 2026. Il évoque notamment l'acquisition emblématique d'un immeuble de bureaux porte d'Orléans à Paris et détaille ses convictions pour un second semestre qui devrait afficher au moins 8% de taux de distribution, avec la poursuite du développement à l'international, aux Pays-Bas et bientôt au Royaume-Uni.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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