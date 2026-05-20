Le nouveau Premier ministre hongrois, Peter Magyar, et le Premier ministre polonais, Donald Tusk, assistent à une cérémonie à Varsovie, en Pologne. Le nouveau Premier ministre hongrois Peter Magyar est arrivé mardi, 19 mai, en Pologne pour son premier déplacement officiel à l'étranger, un choix destiné à marquer le retour symbolique de Budapest dans l'Union européenne. IMAGES
Le PM hongrois Magyar et son homologue polonais Tusk lors d'une cérémonie à Varsovie
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