Le Parlement européen rejette largement à Strasbourg deux motions de censure, l'une de l'extrême droite, l'autre de la gauche radicale, visant Ursula von der Leyen.
Le Parlement européen rejette les deux motions de censure contre von der Leyen
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro