Au programme du Paris des Arts, deux artistes qui sortent des sentiers battus : l'actrice Alice Taglioni nous partage sa passion pour le piano et Jessica Préalpato, sacrée meilleure pâtissière en 2019, réinvente le goûter en quatre étapes.
Le Paris des Arts avec Alice Taglioni et Jessica Préalpato
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