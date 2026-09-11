Cette semaine dans le Paris des Arts, l’humoriste belge Alex Vizorek est notre invité. Il nous emmène au théâtre des Mathurins nous parler de son dernier seul en scène "Deux et demi". Et puis, un anniversaire : les 30 ans de carrière d’Hélène Ségara à l’Olympia. La chanteuse nous présente son tout nouvel album de duos qui reprend les grands tubes de son répertoire.
Le Paris des Arts avec Alex Vizorek et Hélène Ségara
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